Die Disney-Manie findet noch lange kein Ende! Vergangene Woche startete in Deutschland die Neuverfilmung von König der Löwen – nach "Dumbo" und Aladdin ist es bereits die dritte Disney-Realverfilmung, die 2019 ins Kino kommt. Die Remakes sind von Erfolg gekrönt: Allein in Deutschland haben sich seit dem Startwochenende bereits über 1,13 Millionen Besucher die Geschichte vom Löwenjungen Simba angesehen. Kein Wunder, dass Disney von seinem aktuellen Konzept nicht abweichen möchte: Die Fans dürfen sich laut filmstarts.de auf 13 weitere Neuverfilmungen freuen!

Vorerst werden "Mulan" und "Arielle" wiederbelebt. Die chinesische Sage um die furchtlose Kriegerin soll im Frühjahr 2020 in die Kinos kommen; ein offizieller Trailer zur Live-Action-Version wurde bereits veröffentlicht. Statt großer Freude herrscht bisher aber vor allem Missmut unter den Fans. Die Macher weichen bei dem neuen Film nämlich stark vom Original ab – unter anderem haben sie die Rolle des Hauptmannes Li Shang gestrichen. Außerdem soll es in dem Reboot, anders als in der Originalversion von 1998, keine Songs geben.

Die Pläne um die Realverfilmung von "Arielle" nehmen ebenfalls schon Form an: In der Hauptrolle wird die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey zu sehen sein, was nicht bei allen Fans gut ankommt. Auch der weitere Cast soll bereits feststehen: Melissa McCarthy (48) wird die Meereshexe Ursula verkörpern, Harry Styles (25) wird wohl Prinz Eric spielen und Javier Bardem (50) soll heißer Anwärter auf König Tritons Thron sein.

Hier ein Überblick über alle bisher geplanten Neuverfilmungen von Disney:

"Maleficent 2"

"Mulan"

"Arielle, die Meerjungfrau"

"Cruella"

"Susi und Strolch"

"Lilo & Stitch"

"Pinocchio"

"Der Glöckner von Notre Dame"

"Die Hexe und der Zauberer"

"Das Dschungelbuch 2"

"Peter Pan"

"Schneewittchen"

"Red Rose"

Mulan, Walt Disney Studios Filmszene aus "Mulan" (2020)

Kevin Winter/Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin und Musikerin

Moviestore Collection/face to face/ActionPress Angelina Jolie als Maleficent

