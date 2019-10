Ellie Kemper schwelgt im Baby-Glück! Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass die Schauspielerin und ihr Mann Michael Koman zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. Ihr dreijähriger Sohn James sollte schon bald ein großer Bruder sein. Am Samstag verkündete Ellie nun: Sie ist wieder Mama geworden – und das schon vor einem Monat. Im Netz teilte sie sogar ein erstes Foto mit ihrem Kind.

"Fröhliches Einmonatiges für unseren Jungen Matthew", schrieb die 39-Jährige zu einem Strahle-Selfie auf Instagram, auf dem sie ihr Söhnchen vor der Brust trägt. Damit ist klar: Der Kleine hat schon am 5. September das Licht der Welt erblickt. Er habe das braune Haar seines Vaters geerbt und das Bedürfnis seiner Mama, den ganzen Tag in herumgetragen zu werden. "Er ist ein toller Junge", schwärmte die "Unbreakable Kimmy Schmidt"-Darstellerin.

Das letzte Schwanger-Pic hatte Ellie offenbar kurz vor der Geburt gepostet. Am 2. September zeigte sich der Serien-Star in einem engen figurbetonten Kleid, das seine XXL-Babykugel perfekt in Szene setzte. "102 Wochen schwanger", scherzte die Zweifach-Mama unter dem Bild.

Getty Images Michael Koman und Ellie Kemper bei den Writers Guild Awards 2019

Getty Images Ellie Kemper im Februar 2019

Instagram / elliekemper Ellie Kemper im September 2019

