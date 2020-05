Ellie Kemper plaudert über ihren Filmkuss mit Daniel Radcliffe (30). Für Schauspieler ist es völlig normal, mit Kollegen am Set intim zu werden. Auch Ellie und Daniel kamen sich bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend" sehr nah – für das interaktive Netflix-Spezial mussten sie sich in einer Szene sogar extra wild küssen. Die zweifache Mutter denkt jedoch alles andere als gerne an den Dreh mit Daniel zurück.

Das liegt aber nicht daran, dass der ehemalige Harry Potter-Darsteller schlecht geküsst hat. Im Interview mit Ellen DeGeneres (62) erklärte Ellie auf YouTube: "Ich habe ihn mehrmals geküsst, Ellen, und er tat mir so leid, weil ich a.) dreimal so alt bin wie er und ich b.) zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schwanger war." Sie fühle sich so schlecht, dass der 30-Jährige immer wieder diese "alte, schwangere Lady" küssen musste. In einer Szene habe er außerdem ihren Bauch gestreift – auch das habe sich einfach nur falsch angefühlt.

Trotzdem war Ellie begeistert von ihrer Zusammenarbeit mit Daniel. "Er ist ein Soldat, er ist sehr reizend", schwärmte die 40-Jährige in den höchsten Tönen von dem Briten. Seit dem 12. Mai können sich die Fans die Kussszenen in "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend" auch selbst auf dem Streaming-Dienst anschauen.

Instagram / elliekemper Ellie Kemper im September 2019

Getty Images Ellie Kemper im Februar 2019

PBG/Empics Daniel Radcliffe, Schauspieler



