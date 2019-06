Schwanger-Glück bei Ellie Kemper! Die Schauspielerin machte sich vor allem einen Namen durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt". Anfang des Jahres endete das Erfolgsformat nun nach der vierten und letzten Staffel – und Ellie steht da wohl direkt schon die nächste große Aufgabe bevor: Die 39-Jährige erwartet allem Anschein nach ihren zweiten Nachwuchs – wie ein Social-Media-Posting nahe legt!

Auf Instagram teilte Ellies Stylistin Jessica Paster eine Collage von dem Look des Rotschopfs bei dem SAG-AFTRA Foundation Conversations with Unbreakable Kimmy Schmidt-Event und schrieb dazu: "Diese wunderschöne Bald-Mami..." Damit scheint die Katze aus dem Sack zu sein. Denn Ellie antwortete auf den Beitrag – ohne die Behauptung in der Beschreibung zu dementieren: "Du hast es jedes Mal drauf, Jess!!!" Dahinter setzte sie drei rote Herzen.

Für die Amerikanerin und ihren Ehemann Michael Koman ist es bereits das zweite Kind. Ihr Sohn James Miller feiert nächsten Monat schon seinen dritten Geburtstag. Ellie und der Produzent sind seit 2012 verheiratet.

