Tim Stammberger (25) feiert feuchtfröhlich den Wiesn-Endspurt! Am Wochenende besuchte der Bachelorette-Zweitplatzierte zusammen mit seinen Staffelkollegen Serkan Yavuz (26), Marco Schmidt, Alexander Hindersmann (31), Florian Hausdorfer und David Taylor das Münchner Oktoberfest. Und dabei floss selbstverständlich eine Menge Bier, wie auf ihren Social-Media-Kanälen zu sehen war. Doch vor allem ein Detail dürfte die Fans besonders amüsiert haben: Gut sichtbar prangte an Tims Weste ein Lebkuchenherz-Anstecker, auf dem "Schlampe" zu lesen war!

In Serkans Instagram-Story erkannte man den lachenden Tim mit seinem "Schlampenstempel". Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich der 25-Jährige dieses provokante Accessoire an die Brust pinnte? Sein TV-Buddy Serkan war für diesen Spaß verantwortlich, wie man in dem Clip lesen konnte: "Wenn der Serki das Herz aussucht", textete der Regensburger amüsiert unter das Kurzvideo. Ob er etwa mehr über Tim weiß, als die Zuschauer?

Für die Promiflash-Leser war aber wohl vor allem der Anblick der Bachelorette-Jungs in Tracht das Highlight. In einer Umfrage (2.178 Stimmen), welchem Beau die Lederkluft am besten stehe, gewann Tim haushoch: 61,5 Prozent der Leser (1.340 Stimmen) waren vom Look des Polizeibeamten begeistert. Am schlechtesten schnitt Serkan ab – der zukünftige Bachelor in Paradise-Kandidat konnte nur 2,2 Prozent (49 Stimmen) von seinem traditionellen Look überzeugen.

Instagram / tim_stammberger Tim, Alexander, Marco, Florian und Serkan auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / _serkan.yavuz_ Tim Stammbergers "Schlampen"-Anstecker

Instagram / _serkan.yavuz_ Serkan Yavuz, Tim Stammberger und Raphael Riffel

