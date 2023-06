Deutsche Stars verraten: Das macht "Indiana Jones" besonders

Darum lieben die deutschen Stars Indiana Jones! 1981 wurde der erste Teil der bekannten Filmreihe erstmals in den Kinos gezeigt. Seither entwickelte sich ein regelrechter Hype um die Abenteuer des Archäologen. Vor wenigen Tagen feierte der fünfte und letzte Teil seine Premiere. In den Kinos ist "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" seit Donnerstag zu sehen. Doch was macht die Filme eigentlich so besonders? Promiflash hat bei den deutschen Stars nachgefragt!

"Die macht besonders, dass sie [...] nicht gealtert sind, sondern dass man sie immer noch perfekt gucken kann. Ich glaube, diese Filme lösen in uns allen den Wunsch nach der perfekten Schatzsuche und der Suche nach Artefakten aus", erzählt Jannik Schümann (30) im Gespräch mit Promiflash bei der Premiere von "Indiana Jones". Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Lucy Hellenbrecht (24) hat hingegen eine besondere Verbindung zu den Filmen. "'Indiana Jones' ist eine der ersten Filmreihen, die ich gesehen habe. Mein Vater ist ein riesiger Fan davon", plaudert das Model aus. David Jackson begeistern vor allem die actionreichen Szenen. "Es ist nie langweilig – es geht immer was ab", betont der diesjährige Bachelor.

Die Erwartungen an den Film sind daher hoch. "Ich hoffe einfach, dass Harrison Ford (80) auch mit seinen 80 Jahren noch auf Pferden reitet, sich vor Explosionen beschützt und weiterhin so aktiv ist", äußert Jannik. Tim Stammberger (29) wünscht sich eine Fortsetzung seiner Kindheitserinnerungen. "Einfach ein gleiches Abenteuer erleben wie damals als Kind", erklärt der Influencer. Lucy hingegen hofft, dass der Film "seinen eigenen Sinn und Zweck erfüllt".

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Model

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"

Getty Images Tim Stammberger, Influencer

