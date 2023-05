Haben Niko Griesert und Tim Stammberger Angst vor Challenge?

Niko Griesert (32) und Tim Stammberger (29) wagen das Unmögliche! Die Bachelor-Bekanntheiten haben sich vorgenommen, mit einem Team aus fünf Leuten im Himalaya-Gebirge auf 4130 Meter Höhe hochzuwandern. Das Besondere an diesem Nepal-Ausflug: Neben ihrem normalen Gepäck will die fünfköpfige Truppe noch 100 Kilogramm Extragewicht den Berg hochschleppen. Das gab es noch nie: Haben Niko und Tim etwa keine Bedenken vor dieser krassen Fitness-Challenge?

Im Promiflash-Exklusiv-Interview sprechen die Influencer über ihre Ängste und Horrorszenarien. "Um ehrlich zu sein, habe ich bisschen Angst, dass meine körperliche Verfassung schlechter ist, als die der Anderen und dass ich nachher derjenige sein könnte, der zurückbleibt und das Projekt deswegen scheitert", teilt Tim seine Bedenken. Dem stimmt sein bester Kumpel zu: "Ich glaube, jeder hat Angst, das schwächste Glied zu sein." Außerdem könnte es kritisch mit Nikos Bein werden: Der Bachelor 2021 wurde nämlich im vergangenen Jahr erst operiert.

Trotzdem motivieren sich die Männer gegenseitig und blicken zuversichtlich auf die Challenge. "Jeder muss das einfach in seinem Tempo machen", haben beide für sich erkannt. Niko hatte in der Vergangenheit schon mal versucht, den höchsten Berg Spaniens El Teide zu besteigen und musste das Vorhaben abbrechen. Wie er Promiflash berichtet, habe der ehemalige Rosenverteiler daraus gelernt: "Es ist wichtig, sich an die Höhe zu gewöhnen und Pausen einzulegen. Generell sollte man auf seinen Körper hören."

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, ehemaliger Bachelor

Instagram / nikogriesert Leander Sacher, Tim Stammberger und Niko Griesert 2022

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im April 2022

