So sehr schweben Tim Stammberger und Laura im Liebesglück

Tim Stammberger (28) und seine Laura schweben nach wie vor auf Wolke sieben! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat hatte im Paradies 2019 mit Gerda Lewis (30) zwar nicht die Liebe seines Lebens gefunden, doch dafür einige Jahre später. Ungefähr anderthalb Jahre sind Tim und Laura nun schon ein Paar. Deshalb haben die Turteltauben allen Grund zur Freude – das zelebrierten sie jetzt auch im Netz!

Auf Instagram ließen die beiden nun ihre Community an ihrem Liebesglück teilhaben. "Du hast dieses Jahr so viel besser gemacht", schrieb Laura unter einem Reel, in dem kleine Clips des Paares zu sehen sind. In denen umarmen, tanzen und küssen der Ex-Polizist und die Blondine sich sehr innig. Auch andere ehemalige Bachelor-Kandidaten freuten sich für die Beziehung der beiden. So schrieb der Ex-Rosenverteiler Niko Griesert (32): "Liebe alles daran". Anna Rossow (34), die das Herz von Dominik Stuckmann (30) im Sturm erobert hatte, kommentierte: "Hach, seid ihr cute."

Als Tim und Laura im Sommer ihr Einjähriges gefeiert hatten, veröffentlichte die Influencerin ebenfalls via Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, um ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung zu machen. Auf denen sah man die beiden in der Bar, im Ski-Urlaub, beim Kuscheln im Bett oder bei einem Picknick im Park. Mit den zwei Wörtern: "Ein Jahr", schwärmte Laura damals schon sehr verliebt von ihrem Partner.

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger total verliebt

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Tim Stammberger und seine Partnerin Laura können nicht ohne einander

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Tim Stammberger und Laura Michelle auf einer Kostümparty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de