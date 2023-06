"Abstand tut gut": Tim Stammberger ohne Freundin in Berlin

Tim Stammberger (29) reiste alleine nach Berlin. Der Realitystar buhlte um das Herz der Bachelorette 2019 Gerda Lewis (30) – verließ die Show jedoch freiwillig. Sein Liebesglück fand Tim wenig später dennoch: Denn nachdem Laura Michelle ihm über Social Media geschrieben hatte, verliebten sich die beiden Hals über Kopf ineinander. Im August 2021 machten die zwei ihre Beziehung dann offiziell. Inzwischen leben die Turteltäubchen in einer gemeinsamen Wohnung in Köln. Zur Filmpremiere in Berlin erschien Tim dennoch ohne seine Freundin.

Auf dem roten Teppich entging Promiflash nicht, dass Laura an der Seite ihres Freundes fehlte. Von einer Liebeskrise fehlt jedoch jede Spur, denn Tim gab im Interview zu verstehen: "Ab und zu tut Abstand mal ganz gut." Die beiden scheinen sich einfach nur ihren Freiraum zu gönnen. Denn die beiden leben bereits seit Ende 2021 zusammen in Köln und verbringen somit fast jeden Tag gemeinsam.

Erst kürzlich hatten Tim und Laura über ihre Pläne für die Zukunft gesprochen. "Wir überlegen momentan, ob wir noch mal umziehen, ob wir woanders hinziehen", verriet der ehemalige Polizeibeamte gegenüber Promiflash. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Aber es ist aktuell kein viertes Zimmer geplant."

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Laura Michelle und Tim Stammberger im November 2021

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger und Laura Michelle im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de