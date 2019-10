Jenna Dewan (38) und Steve Kazee (43) strahlen vor Glück! Kein Wunder – schließlich erwarten die Verliebten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Ende September hatte die Schauspielerin die tolle Neuigkeit verkündet: Nach Tochter Everly (6), die aus ihrer Ehe mit Channing Tatum (39) stammt, wird die 38-Jährige zum zweiten Mal Mama. Vergangenen Freitag absolvierte Jenna nun ihren ersten Red-Carpet-Auftritt mit Babybauch – und es war sogar ein doppeltes Debüt, denn: Die Zweifach-Mama in spe ließ sich zum ersten Mal von ihrem Partner Steve offiziell zu einem Event begleiten!

Zur feierlichen Premiere der Wrestling-Show "WWE Friday Night SmackDown" erschienen Jenna und Steve gemeinsamen auf dem roten Teppich. Beide blickten mit einem breiten Grinsen in die Linsen der Fotografen. Besonders rührend: Steve streichelte seiner Partnerin immer wieder stolz über ihre wachsende Körpermitte! Und Jenna bewies, dass man sich auch als werdende Mama in heiße Klamotten werfen kann: Sie zog in einem schwarzen Jumpsuit, der tief dekolletiert war, die Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie eine funkelnde, silberne Halskette und silberfarbene Stilettos. Ihr Styling mit Smokey Eyes und offenen Haaren machte den Look perfekt.

Einen Tag später konnten die Paparazzi erneut einen Blick auf die schwangere Jenna erhaschen: Die ausgebildete Tänzerin wurde in Los Angeles dabei fotografiert, wie sie Kinderkleidung shoppte. Ihren Babybauch verbarg sie dabei unter einem weiten Shirt und einer lässigen Jacke.

Splash News Jenna Dewan, Schauspielerin

Splash News Steve Kazee und Jenna Dewan

Splash News Jenna Dewan in Los Angeles, Oktober 2019

