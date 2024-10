So süß gratuliert Jenna Dewan ihrem Steve zum Geburtstag

Jenna Dewan (43) hat den Geburtstag ihres Verlobten Steve Kazee (49) auf Instagram gefeiert. Dafür teilte die Schauspielerin eine Bilderreihe mit intimen Momenten und teilte dazu eine rührende Nachricht an ihren Liebsten. In ihrem Beitrag bezeichnete sie Steve als ihre große Liebe, ihren besten Freund und den Kleber, der ihre kleine Familie zusammenhält. Sie schrieb: "Dankbar ist kein ausreichendes Wort. Du machst alles vollkommener und unendlich viel lustiger." Die beigefügten Fotos zeigen das Paar in innigen Momenten sowie Steve mit den gemeinsamen Kindern.

Mit den süßen Glückwünschen umging Jenna geschickt die Gerüchte um Steves angeblichen Seitenhieb gegen ihren Ex-Mann Channing Tatum (44). Nur wenige Stunden zuvor hatte der 49-Jährige mit einem mysteriösen Post Spekulationen ausgelöst. Eine Instagram-Story von ihm, die aus zahlreichen "Haha"s bestand, ließ Fans vermuten, dass er damit auf die überraschende Trennung von Channing und Zoë Kravitz (35) anspielte – was Steve vehement bestritt. Sein Lachen hätte sich auf ein humorvolles Video über verwelkte Zimmerpflanzen bezogen, erklärte er. "Ein Mann kann heutzutage wohl nicht mehr über ein Pflanzen-TikTok lachen", ärgerte er sich über die falschen Interpretationen.

Jenna und Steve kamen 2018 zusammen – kurz, nachdem sich Jenna von Channing getrennt hatte. Im Februar 2020 verlobten sie sich. Zusammen bekamen sie ihren nun vierjährigen Sohn Callum sowie ihre erst vier Monate alte Tochter Rhiannon. Steve ist für Jenna nicht nur ein liebevoller Partner, sondern auch eine wichtige Bezugsperson für ihre elfjährige Tochter Everly, die aus ihrer Ehe mit Channing Tatum stammt. Nach der neunjährigen Ehe ging auch Channing eine neue Beziehung ein – der Filmstar und Zoë waren sogar verlobt. Doch laut Medienberichten soll auch diese Beziehung inzwischen gescheitert.

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, 2015

