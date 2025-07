Justin und Hailey Bieber genießen Bootsfahrt in Italien

Justin (31) und Hailey Bieber (28) haben bei einer romantischen Bootsfahrt auf italienischen Gewässern wie gewohnt für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Sänger und das Model genießen derzeit einen Urlaub in Italien und Justin teilte auf Instagram einige Einblicke in ihren Abend auf dem Wasser. In einem seiner Beiträge, begleitet von einem italienischen Flaggen-Emoji, posierten die beiden für gemeinsame Fotos. Hailey trug für den Ausflug ein bauchfreies Oberteil im Gingham-Muster und eine schwarze Strickjacke, während Justin sich in einem grün-weiß karierten Hemd und weißen Hosen zeigte. Weitere Schnappschüsse zeigten Boote im Sonnenuntergang sowie intime Momente des Paares an Bord.

Der Italienurlaub scheint nicht nur Erholung zu bieten, sondern ist vermutlich auch Anlass für kleine Feierlichkeiten: Justin hatte gerade erst sein Album "Swag" veröffentlicht, sein erstes Soloalbum seit über vier Jahren. Ein Insider verriet People, dass Hailey während der gesamten Album-Entstehung stets an seiner Seite war. Ursprünglich hatten Gerüchte über Eheprobleme die Runde gemacht, doch in Songs wie "Walking Away" macht Justin deutlich, dass er und Hailey trotz aller Herausforderungen fest zueinander stehen. Mit Liedzeilen wie "Baby, ich gehe nicht weg" richtet sich der Grammy-Gewinner direkt an seine Fans und bekräftigt die Stabilität seiner Ehe.

Justin Bieber und Hailey genießen aktuell jede freie Minute als Familie. Seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August letzten Jahres hat sich das Leben der beiden grundlegend verändert – doch offenbar zum Positiven. Die beiden, die seit 2018 verheiratet sind, scheinen den Spagat zwischen Karriere, Elternsein und Ehe gut zu meistern. Immer wieder zeigen sie auf Social Media, wie sehr sie die gemeinsame Zeit genießen. Auch wenn das Paar zu den bekanntesten der Welt gehört, lieben sie offenbar die einfachen Dinge und gönnen sich bewusst entspannte Momente zu zweit. Gerüchte um Eheprobleme gab es zuletzt immer wieder, doch die aktuellen Bilder sprechen eine andere Sprache: Justin Bieber und Hailey wirken glücklich, entspannt und stärker denn je.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack