Jetzt sind sie zu viert: Melanie Müller (31) und ihr Mann Mike Blümer sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Ende Juni sorgte die ehemalige Dschungelcamp-Königin für eine süße Überraschung: Sie verkündete, dass sie nach der Geburt von Töchterchen Mia Rose (2) wieder schwanger sei. Gestern kündigte die Ballermann-Blondine bereits an, dass sie sich auf den Weg ins Krankenhaus macht – und nun ist das Baby da! Das Geschlecht und der Name des kleinen Sprösslings sind jetzt auch endlich bekannt.

Wie Vip.de berichtet, kam das zweite Kind von Melanie am Sonntag per Kaiserschnitt zur Welt, ist 50 Zentimeter groß und wiegt 3.300 Gramm. Das Baby und die 31-Jährige seien wohlauf. Weiter wurde enthüllt, dass sich Mia Rose über ein Brüderchen als Spielgefährte freuen darf. Und wie es bei Familie Müller/Blümer Tradition ist, beginnt der Name ihres Söhnchens mit M: Zu Melanie, Mike und Mia Rose gesellt sich – Matty!

Mit Söhnchen Matty ist die Familienplanung aber eventuell noch nicht abgeschlossen: "Das kommt halt drauf an, wie das zweite Kind wird. Ich bin ein Arbeitstier und solange das mit der Arbeit vereinbart werden kann, dann sicherlich. Aber darüber muss ich dann erst mal mit meinem Mann sprechen, weil der ja auch nicht mehr der Jüngste ist", erzählte die 31-Jährige im Promiflash-Interview.

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

Instagram / melanie.mueller_offiziell TV-Bekanntheit Melanie Müller mit ihrer Tochter und Ehemann Mike

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im September 2019

