Olympia-Schwimmer Grant Hackett hat gleich doppelten Grund zur Freude! Sportlich lief es für den Australier bisher mehr als rund. Gleich zwei Goldmedaillen in der längsten olympischen Schwimm-Disziplin über 1.500-Meter-Freistil, gehen auf das Konto des Sport-Stars. Jetzt hat Grant auch sein privates Glück gefunden: Er hat seiner Freundin Sharlene Fletcher nicht nur die Frage aller Fragen gestellt, sondern wird auch noch Papa!

"Mein Leben mit Sharlene zu teilen, hat so viel Freude und Spaß gebracht", schreibt der 39-Jährige auf Instagram zu einem Pärchen-Pic von sich und seiner Liebsten – und verkündet dabei die freudige Doppel-News. "Ich bin glücklich und aufgeregt, diese wunderschöne, tolle, kluge und unterstützende Seele, meine Verlobte nennen zu dürfen", freut sich Grant über die Verlobung und kann sein Glück kaum in Worte fassen. Mit dem emotionalen Statement kommt auch die Baby-News. Denn der Schimmer verrät: Die beiden erwarten einen Jungen.

Wann er und Sharlene den kleinen Mann in ihren Armen halten dürfen, wissen die werdenden Eltern auch schon. "Ich kann es kaum erwarten, unseren Baby-Boy am Australia Day auf der Welt begrüßen zu dürfen", kündigt der stolze Bald-Papa in dem Post ebenfalls an – und lässt damit vermuten, dass der Wonnebrocken im Januar geboren werden soll.

Instagram / grant__hackett Der Verlobungsring von Grant Hacketts Frau

Getty Images Schwimmer Grant Hackett

Getty Images Schwimm-Star Grant Hackett

