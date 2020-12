Süße Neuigkeiten von Grant Hackett (40) und seiner Sharlene! Seit 2018 sind der australische Profischwimmer und seine Liebste ein Paar. Vor einem Jahr gaben die beiden nicht nur ihre Verlobung bekannt, sondern verrieten auch, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten. Inzwischen ist ihr kleiner Sohn Edward auf der Welt – von einer Hochzeit fehlte bislang aber noch jede Spur: Doch jetzt haben sich Grant und Sharlene endlich das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilten sowohl der 40-jährige als auch seine fünf Jahre jüngere Ehefrau eine Reihe von Hochzeitsfotos. "Ich fühle mich so gesegnet, dich meine schöne Frau zu nennen. In einem Jahr, das von so viel Unsicherheit geprägt war, war [unsere Trauung] ein perfekter Weg, 2020 zu beenden", schrieb Grant in der Bildunterschrift. Eine große Feier gab es wegen der aktuellen Gesundheitslage aber nicht. Das Paar plane aber, diese mit der ganzen Familie und all seinen Freunden nachzuholen.

Auch Sharlene widmete ihrem Liebsten unter ihrem Post rührende Worte: "Danke an meinen Mann, dass ich mich so besonders und geliebt fühle. Ich kann es kaum erwarten, mit dir [an meiner Seite] weiterzuleben und alt zu werden." Sie betonte außerdem, ihren besten Freund geheiratet zu haben und auf Wolke sieben zu schweben.

Instagram / grant__hackett/ Schwimmer Grant Hackett und seine Frau

Instagram / grant__hackett Sharlene Fletcher, Grant Hackett und Sohn Edward Anthony Hackett im Januar 2020

Instagram / grant__hackett Edward, Grant und Sharlene Hackett im Dezember 2020 in Melbourne

