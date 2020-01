Für Grant Hackett (39) könnte es aktuell nicht besser laufen: Der Sportler, der sich als stolzer Besitzer von gleich zwei Goldmedaillen in der längsten olympischen Schwimmdisziplin nennen darf, gab im Oktober vergangenen Jahres seine Verlobung mit Sharlene Fletcher bekannt. Im selben Zug machte der Australier auch noch öffentlich, dass das Paar schon bald seinen ersten Nachwuchs erwartet. Jetzt ist der Augenblick gekommen: Die frisch Verlobten sind Eltern geworden!

Im Interview mit The Sunday Telegraph ließ Grant die Öffentlichkeit an der frohen Botschaft teilhaben: Am 18. Januar um 9:48 Uhr kam sein Sohn zur Welt."Ich kann nicht erklären, wie ich mich fühle. Es ist die wunderbarste Erfahrung und ich bin einfach so dankbar, dass jeder gesund ist und sich gut erholt", freute sich der 39-Jährige.

So soll die Entbindung völlig ohne Komplikationen verlaufen sein. Sharlene sei zwar ein wenig ausgelaugt, aber gleichzeitig von Liebe erfüllt. "Ihr Herz ist sogar noch voller", bestätigte der frischgebackene Papa. Den Namen ihres Kindes haben die zwei noch nicht ausgeplaudert.

Instagram / grant__hackett Der Verlobungsring von Grant Hacketts Frau

Instagram / grant__hackett/ Schwimmer Grant Hackett und seine Frau

Getty Images Schwimmer Grant Hackett

