Die Show-Welt trauert um einen der ihren! Rip Taylor wurde durch seine vielseitige Arbeit vor der Kamera bekannt: Als Moderator ist er bei der "The Gong Show" und "The $1.98 Beauty Show" aufgetreten. Er arbeitete als Comedian und war zudem in großen Filmen zu sehen. So war er etwa neben Robert Redford (83) und Demi Moore (56) in dem Erfolgsstreifen "Ein unmoralisches Angebot" sowie in den drei "Jackass"-Filmen zu sehen. Doch jetzt wird bekannt: Das TV-Gesicht verstarb im Alter von 84 Jahren.

Wie The Wrap nach Angaben seines Pressesprechers berichtet, ist der Entertainer am Sonntag in seinem Zuhause in Beverly Hills verstorben. Von der genauen Todesursache ist bisher allerdings noch nichts bekannt. Der Musical-Darsteller hinterlässt seinen Partner Robert Fortney.

Der Autor Glen Weldon erinnert sich auf Twitter an den US-Amerikaner zurück: "Rip Taylor war eine Ikone, ein Leuchtturm, ein Magnet. Er war größer, furchtloser und forderte sich selbst mehr heraus, als irgendein anderer schwuler Mann im Fernsehen in den 70er-Jahren."

Getty Images Rip Taylor bei der Musicalpremiere von "Come Fly Away", Oktober 2011

Getty Images Rip Taylor bei einem Event in North Hollywood

Getty Images Rip Taylor bei der Filmpremiere von "Jackass 3D"



