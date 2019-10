Diese Promis sind total verliebt! Chelsea Halfpenny verkörperte in der britischen Soap "Emmerdale" drei Jahre lang die Rolle der Amy Wyatt, verließ das Set allerdings 2013. Auch James Baxter stand als Jake Doland für die TV-Show vor der Kamera, ging aber bereits 2009 nach zwei Jahren. Also eigentlich sind sich die Schauspieler am Set nie begegnet – und trotzdem sind sie sich irgendwie nähergekommen, denn: Chelsea und James sind seit einem Jahr zusammen!

Im vergangenen Oktober postete Chelsea das erste Pärchen-Pic und bei einem weiteren süßen Foto bestätigte die Darstellerin ihre Beziehung: "Such dir einen Freund ("boyfriend") aus, der genauso aussieht wie du", schrieb sie zu einem Urlaubsfoto aus Wien, auf dem beiden Partnerlook tragen. Auch mit ihrem letzten gemeinsamen Schnappschuss im September begeisterte die 28-Jährige ihre Follower – und auch ihren Liebsten, der den Post mit Herz-Emojis kommentierte.

Doch James und Chelsea sind nicht das einzige "Emmerdale"-Paar: Fiona Wade (40) und Simon Cotton machten ihre Liebe vergangenen Sommer öffentlich – und am Neujahrstag gingen sie den nächsten Beziehungsschritt: Der Schauspieler hielt um die Hand seiner Freundin an. "Mir wurde noch nie eine einfachere Frage gestellt: Ich habe Ja gesagt. Ich fühle mich so gesegnet", schwärmte die TV-Beauty damals auf Instagram.

Instagram / chelseahalfpenny Schauspielerin Chelsea Halfpenny

Instagram / chelseahalfpenny Chelsea Halfpenny und James Baxter im Februar 2019

Instagram / fionawade1 Fiona Wade und Simon Cotton im August 2019

