"Emmerdale"-Stars Chelsea und James sind Eltern geworden

Chelsea Halfpenny und James Baxter sind jetzt zu dritt! Die beiden Schauspieler haben sich bereits vor Jahren am Set der Soap "Emmerdale" kennengelernt und wurden ein Paar. Im Juni 2021 folgte dann der nächste Schritt in ihrer Beziehung: Sie haben sich verlobt. Im April dieses Jahres verkündete Chelsea dann voller Stolz ihre Schwangerschaft. Nun war es endlich so weit: Ihr Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein Foto, auf dem die Füße des Neugeborenen zu sehen sind. "Das Beste, was uns je passiert ist, ist vor ein paar Wochen angekommen und sie ist absolut klasse", schrieb sie dazu. Mit der Verwendung des Wortes "sie" dürfte auch endlich klar sein, dass Chelsea und James eine Tochter bekommen haben. "Die kleine Liebe unseres Lebens", schwärmte die Britin.

Diese freudigen Nachrichten lassen auch bei den Fans des Paares pure Begeisterung ausbrechen. Aber auch einige Promis reihen sich unter die Gratulanten. "Es wird das hübscheste und lustigste Kind dieses Planeten werden. Ich hab dich lieb, kleine clevere Lady", schrieb zum Beispiel Chelsea und Jacks "Emmerdale"-Kollegin Laura Norton.

Anzeige

Instagram / chelseahalfpenny Die Füße von Chelsea Halfpenny und James Baxters Tochter

Anzeige

Instagram / chelseahalfpenny James Baxter und Chelsea Halfpenny im Juli 2021

Anzeige

Instagram / chelseahalfpenny Chelsea Halfpenny im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de