Süße Neuigkeiten: Chelsea Halfpenny ist erstmals schwanger

Chelsea Halfpenny teilt fröhliche Neuigkeiten im Netz! Die britische Schauspielerin ist vor allem bekannt als Amy Wyatt aus der Seifenoper "Emmerdale" und hat noch in einigen anderen Serien wie "Casualty" mitgewirkt. Auch privat scheint es bei ihr zu laufen. Seit vielen Jahren ist sie bereits mit ihrem Freund James Baxter zusammen – und nun wird sich ihr Glück bald nochmal verdoppeln. Denn Chelsea verkündet jetzt, dass sie Nachwuchs erwartet.

Unter einem Instagram-Beitrag schreibt die 31-Jährige ironisch: "Als ob die Renovierung eines Hauses nicht genug wäre, haben wir beschlossen, gleichzeitig ein Baby zu bekommen." Damit deutet sie gleichzeitig an, dass die Geburt wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt: "Aber wir sind so kurz davor, unseren neuen kleinen besten Freund kennenzulernen!" Auf dem Selfie schaut Chelsea gespielt erschrocken in den Spiegel und hält sich dabei ihre Babykugel, die von einem rosafarbenen Kleid mit Leoprint optimal umschmeichelt wird.

Bereits im Jahr 2021 hatten die Schönheit und James ihre Verlobung mit ihren Followern geteilt. Auch hier hatte sie die Information scherzhaft herübergebracht. "Er mochte sie, also steckte er ihr einen Ring an!", hatte Chelsea in Anlehnung an "Single Ladies" – den berühmten Song von Beyoncé (41) – geschrieben.

Instagram / chelseahalfpenny James Baxter und Chelsea Halfpenny im Juli 2021

Instagram / chelseahalfpenny Chelsea Halfpenny und James Baxter

Instagram / chelseahalfpenny Chelsea Halfpenny und James Baxter, 2021

