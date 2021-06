Wunderbare Neuigkeiten von den ehemaligen "Emmerdale"-Darstellern Chelsea Halfpenny und James Baxter! Das Schauspielerpaar fand erst Jahre, nachdem beide bei der britischen Seifenoper aufgehört hatten, zueinander. Sie sollen sich bereits seit 2018 daten und machten aber erst 2019 ihre Beziehung offiziell. Jetzt krönen die beiden Seriendarsteller ihre junge Liebe sogar mit dem nächsten Schritt: James hat seiner Chelsea einen Heiratsantrag gemacht!

Die tolle Nachricht veröffentlichte die Frischverlobte auf ihren Instagram-Account neben einem Bild, auf dem das Pärchen bis über beide Ohren grinst. "Er mochte sie, also steckte er ihr einen Ring an!", scherzte Chelsea in Anlehnung an "Single Ladies" – den berühmten Song von Beyoncé (39). "Natürlich hat er direkt seinen Namen auf meinem Handy in 'Verlobter' geändert. Glückwunsch auch an mein 14-jähriges Ich, dass sie es geschafft hat, den Jungen mit den stacheligen Haaren zu bekommen, für den sie so sehr schwärmte."

Auch bei anderen ehemaligen Stars der Seifenoper "Emmerdale" scheint es derzeit liebestechnisch ziemlich rund zu laufen. Gerade erst verkündete Roxanne Pallett, dass sie und ihr Mann Jason Carrion ihr erstes Baby erwarten. Auch die Schauspieler Max Parker und Kris Mochrie lernten sich durch die Serie kennen und lieben und bezogen kürzlich sogar ein gemeinsames Zuhause.

Chelsea Halfpenny

James Baxter

Max Parker und Kris Mochrie

