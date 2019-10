Marco Goldenauer verspürt dank Schlager-Pop neue Lebensfreude! Der ehemalige Get the Fuck out of my House-Teilnehmer ist unter die Musiker gegangen. Zwar hatte er sich hier und da schon als DJ versucht, jetzt scheint der Grazer jedoch endlich das richtige Genre für sich gefunden zu haben. Nach einer schweren Krise krempelte Marco seinen Stil um und erfand sich komplett neu: Statt eingängiger Electro-Beats gibt er nun poppigen Schlager zum Besten!

Mit seiner Debüt-Single "Sommer, Sonne, blaues Meer" sorgt Marco zu Herbstbeginn dafür, dass die Erinnerungen an die vergangenen warmen Monate nicht in Vergessenheit geraten. Doch nicht nur seine Fans dürften beim Hören sommerlich gute Laune bekommen: Nach einigen Tiefschlägen und Selbstzweifeln strotzt er nur so vor Energie – und vermittelt dieses Feuer auch in seiner Musik. "Jetzt singe ich in meiner Muttersprache, da kann ich meine Emotionen besser transportieren", erklärte Marco in einer Pressemitteilung.

Eine Woche nach der Veröffentlichung seines ersten Werks folgte bereits ein weiteres Lied mit Ohrwurm-Potenzial: Mit "Ich will leben" verabschiedet sich Marco von seinem alten Dasein. "Ich fange noch mal bei Null an und starte komplett durch, lasse mich durch nichts und von niemandem mehr auf meinem Weg aufhalten", beteuerte der beste Freund von Reality-Sternchen Kate Merlan (32).

Privat/Marco Goldenauer Marco Goldenauer im Musikvideo zu "Sommer, Sonne, blaues Meer"

Instagram / marco.goldenauer Marco Goldenauer im April 2019

Musikvideo: "Marco Goldenauer" mit "Ich will leben" Marco Goldenauer im Musikvideo zu "Ich will leben"

