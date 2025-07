Ariana Grande kündigt Comeback als Sängerin an

Ariana Grande lässt ihre Fans aufatmen: In einem emotionalen Instagram-Post reagierte die Sängerin und Schauspielerin auf Gerüchte, sie würde ihre musikalische Karriere an den Nagel hängen. Die 32-Jährige, die zuletzt im Kinohit Wicked zu sehen war, hat klargestellt, dass sie trotz ihres Erfolgs in Hollywood nicht vorhat, das Singen aufzugeben. "Es [die Musik] ist und war immer mein Lebenselixier. Dafür muss Platz gemacht werden", schrieb Ariana und versprach, im nächsten Jahr mit Performances auf die Bühne zurückzukehren – wenn auch möglicherweise in kleinerem Rahmen.

Arianas Karriere hat sich in den letzten Monaten stark in Richtung Schauspielerei verschoben. Ihre Mitwirkung an der Musical-Verfilmung "Wicked" brachte ihr nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern auch Nominierungen für Preise wie den Oscar und den Golden Globe ein. Die Fortsetzung "Wicked: For Good" soll bereits dieses Jahr in die Kinos kommen. Arianas letztes Album "Eternal Sunshine" erreichte in den USA und England Platz eins der Charts, und auch in Deutschland sicherte es sich eine Top-Platzierung. "Ich bin dankbar, aufgeregt und inspiriert", schrieb sie und versprach, eine Balance zwischen ihren Leidenschaften zu finden.

Ursprünglich wurde Ariana durch ihre Rolle in der Serie Victorious bekannt und etablierte sich später als eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation. Mit Hits wie "Thank U, Next" und "Positions" feierte sie weltweit Erfolge. Dass sie nun ein Comeback als Sängerin plant, sorgt bei ihren Anhängern für große Begeisterung und lässt sie gespannt auf das nächste Jahr blicken.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025

ActionPress / Backgrid Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in Sydney, Australien