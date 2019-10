Diese zwei sehen wirklich knuffig zusammen aus! Im September 2017 kam Melanie Müllers (31) Tochter Mia Rose (2) zur Welt. Keine zwei Jahre später verkündete der Ballermann-Star schließlich, ein zweites Kind von Ehemann Mike Blümer zu erwarten. Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit und Söhnchen Matty machte das Familienquartett komplett. Nachdem Melanie zunächst ein gemeinsames Foto mit dem glücklichen Vater und dem jüngsten Sprössling geteilt hat, veröffentlicht sie nun das erste Geschwister-Foto!

Auf ihrem Instagram-Account postet die Schlagersängerin ein Foto, auf dem Mia Rose ihren kleinen Bruder im Arm hält. Dazu fügt die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin den Hashtag "#Geschwisterliebe". Über den Neuzugang scheint sich die kleine Maus Mia sehr zu freuen: Sie strahlt geradezu in die Kamera. Auch die Fans der Sängerin sind total angetan von dem Pic. "Oh mein Gott, so was von niedlich!", kommentiert eine Userin. Eine andere Nutzerin stellt sogar eine Gemeinsamkeit der Geschwister auf dem Bild fest und schreibt: "Dasselbe Schnütchen".

Neben so viel positiven News gab es in den vergangenen Wochen aber auch viel Wirbel um die Familie des TV-Gesichts. So machte die Namenswahl für den jüngsten Müller-Sprössling Schlagzeilen. Schon als es um den Namen für Töchterchen Mia Rose ging, ließ sich Melanie offenbar von Influencerin Sarah Harrison (28) inspirieren, deren Tochter ebenfalls auf den Namen Mia Rose (1) hört. Ähnlich ist die Situation nun bei Matty: Denn der Sohn von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (30) trägt auch den Namen Matti – im Unterschied zu Melanies Kind wird er aber mit einem "i" am Schluss geschrieben. In Streit gerieten Melanie und die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Anna-Maria deswegen aber nicht.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Matty und Mia Rose Müller

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / melanie.mueller_offiziell TV-Bekanntheit Melanie Müller mit ihrer Tochter und Ehemann Mike

