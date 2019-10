Melanie Müller (31) ist zurück auf der Bühne! Erst vor einer Woche kam ihr Sohn Matty per geplantem Kaiserschnitt zur Welt. Die Ballermann-Sängerin hatte schon zuvor angekündigt, sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes keine lange Pause gönnen zu wollen. Stattdessen wolle sie schnellstmöglich wieder ihrem Job nachgehen. Nun hielt Melli ihr Wort: Die Blondine absolvierte am Samstag ihr erstes Konzert als Zweifach-Mutter.

"Mama ist wieder zurück", kommentierte die 31-Jährige den Schnappschuss ihres Konzertes bei der Magdeburger Lümmel Gaudi auf Facebook. Die Stimmung sei super, verriet Melanie weiter – was jedoch auch beim Anblick des Fotos nicht zu übersehen ist: Mit weit herausgestreckter Zunge posierte die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2014 auf der Bühne, während die Menge im Hintergrund ihre Hände euphorisch in die Luft hob.

Während einige Fans die Mami dafür lobten, schon wieder so fit zu sein, kam ihr Tatendrang nicht bei allen gut an. "Sorry, auch wenn du deinen Job noch so liebst, aber eine Woche nach deiner Entbindung gehörst du definitiv nicht auf die Bühne", kritisierte nur ein User die gebürtige Sächsin.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit Baby Matty und ihrem Mann

© SAT.1 Melanie Müller beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Instagram / melanie.mueller_offiziell TV-Bekanntheit Melanie Müller mit ihrer Tochter und Ehemann Mike

