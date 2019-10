Eine Ruhe-Pause nach der Geburt ihres zweiten Kindes? Nicht für Melanie Müller (31)! Erst am vergangenen Sonntag ist die Ballermann-Sängerin erneut Mama geworden. Nach Töchterchen Mia Rose (2) sind die Blondine und ihr Ehemann Mike Blümer nun Eltern eines Sohnes. Obwohl Klein-Matty gerade erst das Licht der Welt erblickt hat, juckt es der 31-Jährigen schon wieder in den Stimmbändern: Knapp eine Woche nach der Entbindung kehrt Melanie zurück auf die Bühne!

Via Instagram verkündete die gebürtige Sächsin am Samstagnachmittag, sich gerade mit ihrem Sohnemann in ihrer Heimat zu befinden – jedoch nicht zur Erholung: "Ich mache mich jetzt fertig für meinen ersten Auftritt!" Bei der Magdeburger Lümmel Gaudi wolle Melanie noch am gleichen Abend ihr Comeback nach der kurzen Baby-Pause feiern – vor der großen Performance sei sie schon ganz aufgeregt: "Ich freue mich. Es muss ja weitergehen!"

Ihre Fans waren von so viel Energie wenige Tage nach der Geburt ihres Söhnchens total überrascht: "Wo du nur die Kraft hernimmst...!", staunte beispielsweise ein Follower. Einige ihrer Bewunderer sorgen sich jedoch auch um die frühere Dschungelcamperin: "Pass auf dich auf! Deine Familie braucht dich!"

