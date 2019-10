Der Torero Gonzalo Caballero verunglückte am Samstag in Madrid bei einem Stierkampf. Das Tier, das der 27-Jährige zum Toben gebracht hatte, erfasste ihn und verletzte ihn so schwer am Oberschenkel, dass er noch vor Ort operiert und später im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt wurde. Wie geht es dem Spanier jetzt? Wie die Zeitung La Nueva Espana berichtet, sei Gonzalos Zustand mittlerweile stabil.

Er befinde sich zwar immer noch auf der Intensivstation, sei aber nicht mehr auf künstliche Beatmung angewiesen. Der Stier hatte ihn zweimal auf der Höhe der Leiste gerammt, doch die Heilung der Gefäßverletzungen sehe vielversprechend aus.

Besonders heftig müssen die blutigen Szenen Gonzalos Freundin getroffen haben, bei der es sich um Victoria Frederica handelt, eine Nichte des spanischen Königs Felipe VI. Die 19-Jährige saß während des Unfalls sogar im Publikum. Ihr Partner hatte sie nach Angaben von Independent zuvor noch als seinen Glücksbringer bezeichnet.

Der Stier wurde übrigens umgehend nach dem Vorfall noch in der Arena getötet.

Getty Images Gonzalo Caballero 2017 in Spanien

Getty Images Torero Gonzalo Caballero

Getty Images Victoria Federica bei einem Stierkampf im Juni 2019

