Ein Stierkampf sorgte wieder für Blutvergießen – nicht nur bei dem Tier. Am Samstag war in Spanien Nationalfeiertag und zu diesem Anlass wurde in Madrid ein traditioneller Stierkampf ausgetragen. Star-Torero Gonzalo Caballero stellte sich an diesem Tag mit dem roten Tuch in die Arena – und es kam plötzlich zu einem folgenschweren Zwischenfall: Der 27-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und benötigte noch vor Ort einen Eingriff!

Wie die spanische Presse, unter anderem El Espanol, berichtete, trafen die Hörner des Stiers den linken Oberschenkel des Spaniers und durchbohrten ihn so sehr, dass seine Arterie durchtrennt wurde. Wegen des schweren Verletzungsgrades musste er noch in der Arena in eine Vollnarkose versetzt und operiert werden. Für solche Situationen hält die Location zwei OP-Säle bereit. Im Anschluss wurde der Torero ins Krankenhaus gebracht. Ob er sich noch in Lebensgefahr befindet, ist unklar.

Gonzalo wurde nach Medien-Angaben schon einmal im Mai am Oberschenkel schwer verwundet. Bekannt ist außerdem, dass er persönliche Verbindungen zu den spanischen Royals hat: Er ist mit Victoria Federica zusammen, einer Nichte des spanischen Königs Felipe VI.

Getty Images Gonzalo Caballero 2019 in Madrid

Getty Images Gonzalo Caballero 2017 in Spanien

Getty Images Torero Gonzalo Caballero

