Trauer in der Sportwelt! Patrick Day hatte am Samstag bei einem Box-Kampf in Chicago für einen Schock-Moment gesorgt: Der US-Amerikaner war nach zwei heftigen Schlägen seines Gegners so unglücklich mit dem Kopf zu Boden gestürzt, dass die Sanitäter ihn aus dem Ring tragen mussten. Auf dem Weg ins Krankenhaus hatte der 27-Jährige einen Anfall erlitten und hatte nach einer Not-OP im Koma gelegen. Doch daraus sollte er nicht wieder erwachen: Wenige Tage später starb der Profi!

Wie Patricks Promotor mitteilte, erlag der Kampfsportler den Folgen einer schweren Gehirnverletzung. Er sei im Kreise seiner Familie, seiner engsten Freunde und Team-Kollegen gestorben. "Er hat sich für das Boxen entschieden und kannte die dazugehörigen Risiken, die jeder Kämpfer ausgesetzt ist, wenn er in den Ring steigt", heißt es in dem Statement. Der Verstorbene habe das Boxen geliebt und es sei seine Art gewesen, Menschen zu inspirieren. "Es ist eine schwierige Zeit, um die Gefahren des Boxens zu erklären oder zu rechtfertigen", schreibt sein Förderer weiter.

Auch Patricks Gegner Charles Conwell ist von den Vorfällen geschockt und richtet im Netz Worte an seinen toten Konkurrenten: "Ich wollte nie, dass so etwas passiert. Ich wollte nur gewinnen", schreibt der 21-Jährige auf Twitter. Er habe viel geweint und würde die folgenschwere Sportbegegnung immer wieder in seinem Kopf abspielen.

Getty Images Patrick Day, US-amerikanischer Boxer

Getty Images Patrick Day und Charles Conwell im Oktober 2019 im Boxring

Getty Images Patrick Day nach seinem Kampf gegen Charles Conwell, Oktober 2019



