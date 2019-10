Der Gesundheitszustand von Patrick Day bereitet seinen Fans große Sorge! Der Nachwuchs-Star ist seit 2013 professioneller Boxer der Mittelgewichtsklasse. Mit bisher nur vier Niederlagen in seiner gesamten Karriere klettert der US-Amerikaner derzeit die Karriere-Leiter hinauf. Nun muss der Sportler jedoch erst einmal eine Pause machen: Bei einem wichtigen Kampf wurde Patrick K.O. geschlagen, musste anschließend notoperiert werden und liegt aktuell im Koma!

Wie das Online-Portal ESPN am Samstag berichtete, war Patrick von seinem Gegner Charles Conwell bereits in der vierten und achten Runde hart niedergeschlagen worden, bevor der Olympia-Star ihn mit zwei kräftigen Haken in der zehnten Runde endgültig niederstreckte. Bei seinem Niedergang sei der 27-Jährige mit dem Kopf auf den Boden gefallen – der Ringrichter habe daraufhin die Sanitäter herbeigerufen, die Patrick abtransportierten.

Noch auf dem Weg ins Krankenhaus habe der Kämpfer einen Anfall erlitten. In der Klinik sei Patrick umgehend am Gehirn notoperiert worden und befinde sich nun im Koma. Sein Kontrahent meldete sich nach den schlimmen Entwicklungen des Tages via Twitter: "Bitte betet für Pat! Komm heile nach Hause!"

Getty Images Patrick Day, US-amerikanischer Boxer

Anzeige

Getty Images Patrick Day nach seinem Kampf gegen Charles Conwell, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Patrick Day und Charles Conwell im Oktober 2019 im Boxring

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de