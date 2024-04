Weitere Reality-TV-Formate? So steht Emily Katarzyna dazu

Emily Katarzyna kämpfte in der Reality-TV-Show Prominent getrennt gemeinsam mit ihrer Ex Gina Beckmann um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Diesen Kampf verlor das Ex-Paar allerdings in der vierten Folge – denn Emily und Gina bekamen von ihren Mitstreitern die meisten Stimmen und mussten somit ihre Koffer packen! Für Ginas Ex war es das erste Trash-TV-Format. Im Interview mit Promiflash berichtet der Reality-TV-Neuling nun, ob sie sich die Teilnahme an einer weiteren Show vorstellen könnte. "Ich schließe es auf jeden Fall nicht aus, da muss aber ein Format kommen, von dem ich sage, ja, das passt", verrät sie.

Eine Sache ist für die Berlinerin aber glasklar: Weitere Formate mit ihrer Verflossenen kommen ihr zukünftig nicht in die Tüte. Das überrascht wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer – denn bei "Prominent getrennt" flogen zwischen den beiden Frauen regelmäßig die Fetzen. Promiflash hat Emily gefragt, warum sich die Kommunikation zwischen Gina und ihr so schwierig gestaltet hat. "Gina und ich sind einfach zu verschieden, ich habe mich mittlerweile gut damit abgefunden, auf bestimmte Fragen keine Antworten zu bekommen", stellt die Trash-TV-Newcomerin fest.

Wenigstens in einem Punkt sind sich die Streithähne aber einig: In ihren Augen war der Exit unfair! "Man fühlt sich da schon blöd und es tut auch ein bisschen weh. Aber wir haben das irgendwann schon gemerkt, dass sich alle gegen uns verbünden", erklärte Gina in einem anderen Promiflash-Interview. Dass die Streitigkeiten zwischen dem Ex-Paar Grund für die Nominierungen waren, kann sich die ehemalige Big Brother-Kandidatin nicht vorstellen. "Wir sind in dem Format 'Prominent getrennt', wir sind Ex-Paare, natürlich streiten wir uns da auch mal", merkte sie an.

Anzeige Anzeige

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, Emily in weiteren Formaten zu sehen? Ja, absolut. Ich finde sie klasse! Nee, ich bin kein großer Fan von ihr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de