Farmhochzeit: Natalie Joy und Nick Viall haben geheiratet!

Natalie Joy und Nick Viall (43) haben den Bund fürs Leben geschlossen! Wie People berichtet, haben sich der Ex-Bachelor und seine Liebste am 27. April in einer "himmlischen, romantischen" Hochzeitszeremonie auf der Farm ihrer Familie das Jawort gegeben. "Es ist ein Ort, der für Natalie schon immer etwas ganz Besonderes war. Als ich ihn das erste Mal besuchte, war ich von der weitläufigen Landschaft und den leuchtenden Farben beeindruckt", erklärt die TV-Persönlichkeit. Am Tag der Trauung wurden die rund 170 Gäste in Oldtimer-Trolleybussen zum Ort der Zeremonie gebracht. "Ich finde, dass die Stimmung unserer Hochzeit sehr romantisch war. Es waren überall Blumen. Viele weiße Blumen und ein Hauch von hellblau als Farbtupfer", beschreibt Natalie.

Nick fügt hinzu: "Ich wollte für meine Hochzeit schon immer ein schickes Event mit Smokings." Dass sie auf einer Farm geheiratet haben, habe dem aber keinen Abbruch getan: "Obwohl wir auf einem Bauernhof heirateten, machten wir beides. Es war also eine Art Vogue auf dem Bauernhof." Zu seinem Smoking trug der TV-Star einen großen Cowboyhut. Ihre gemeinsame Tochter durfte an dem besonderen Tag der Turteltauben natürlich nicht fehlen: Als Natalie den Gang zum Traualtar hinunterschritt, hatte sie River auf dem Arm, die ebenfalls ein weißes Kleid trug. "Durch River habe ich mich noch mehr in Nick verliebt. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass das möglich ist, aber man kommt sich dadurch einfach näher", schwärmt die stolze Mama. Ein Schwarm Brieftauben, den sie nach ihrem Jawort in den Himmel aufsteigen ließen, machte die romantische Trauung perfekt.

Im Januar des vergangenen Jahres hatte Nick seiner Partnerin die Frage aller Fragen gestellt. Rund ein halbes Jahr später verkündeten sie dann, dass sie erstmals Eltern werden. "Ich habe zwei positive Schwangerschaftstests gemacht, ein paar Baby-Outfits besorgt und sie in eine Schublade gelegt, weil ich wusste, dass Nick sie öffnen würde, wenn wir das Abendessen machten", plauderte Natalie im Interview mit People aus. Da das Baby nicht geplant gewesen sei, sei es für Nick zunächst aber ein großer Schock gewesen.

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall, Reality-TV-Stars

Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall kuscheln mit ihrer Tochter River Rose

