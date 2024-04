Planen Patrick Schwarzenegger und Verlobte schon Hochzeit?

Patrick Schwarzenegger (30) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Der Sohn von Arnold Schwarzenegger (76) und seine Freundin Abby Champion gaben erst im vergangenen Dezember ihre Verlobung bekannt. Obwohl die beiden seither im absoluten Liebesglück schwelgen, lassen sie sich mit ihrem Gang vor den Traualtar wohl noch etwas Zeit. "Wir haben noch nicht einmal mit der Hochzeitsplanung begonnen!", verrät der Schauspieler im Gespräch mit Us Weekly und fügt dem auch eine Erklärung hinzu: "Wir sind langsam! Ich arbeite gerade, also bin ich für die nächste Zeit nicht in der Stadt."

Trotz der noch auf sich wartenden Planung ihrer Hochzeit scheinen der 30-Jährige und seine Liebste aktuell überglücklich zu sein. Wie Patrick im weiteren Verlauf des Interviews ausplaudert, habe seine Verlobte die Frage aller Fragen keineswegs erwartet. "Ich habe es bei Sonnenaufgang getan, als sie kein Make-up trug, eine Jogginghose anhatte und schlief", erklärt er. Dennoch wird der Antrag den Turteltauben wohl auf ewig in Erinnerung bleiben und einen weiteren ganz besonderen Augenblick in ihrer bereits langjährigen Liebesgeschichte markieren. "Wir haben angefangen, uns zu treffen, als sie 18 und ich 21 war, und jeder Tag wird besser und besser!", schwärmt der "Midnight Sun"-Darsteller zuletzt.

Patrick und Abby hatten ihre Beziehung im Jahr 2016 ganz offiziell gemacht. Ihre Liebe krönten sie schlussendlich mit der Verkündung ihrer Verlobung Ende letzten Jahres. Damals teilte der Filmstar einen süßen Post auf seinem Instagram-Profil. "Für immer und ewig", schrieb er zu einigen Fotos, die ihn gemeinsam mit seiner Partnerin zeigten. Während er ihr auf einem Schnappschuss einen liebevollen Kuss auf die Wange gab, präsentierte die Blondine sichtlich stolz das Schmuckstück, das fortan ihren Ringfinger schmückt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Patrick und Abby noch in diesem Jahr heiraten werden? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, davon gehe ich ganz stark aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de