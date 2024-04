Diese Stars sind im Krimi "Der Donnerstagsmordklub" dabei

Wie aufregend! Der Bestseller "Der Donnerstagsmordklub" von Richard Osman (53) wird verfilmt. Die Geschichte dreht sich um einen Detektivklub in der Seniorenresidenz Coopers Chase in der idyllischen Grafschaft Kent. Nun hat der Autor einen Teil des Casts verraten. In seinem Podcast "The Rest is Entertainment" mit Marina Hyde verriet er, welche Schauspieler die drei Hauptrollen Elizabeth, Ibrahim und Ron spielen werden. "Ich darf jetzt offiziell drei der vier Mitglieder des Donnerstagsmordklubs bekannt geben. Elizabeth wird von […] Helen Mirren (78) gespielt, was sehr aufregend ist", berichtete Richard und fügte hinzu: "Ibrahim ist Sir Ben Kingsley (80). Ron wird gespielt von – dem attraktivsten Mann der Welt – Pierce Brosnan (70)."

Die vierte Hauptrolle steht jedoch noch nicht fest. "Wegen Joyce sind wir noch in Verhandlungen, aber es wird der Name sein, den mir die Leute auf der Straße am meisten zurufen", verriet Richard. In den nächsten Wochen finden zudem noch einige neue Castings statt. Die Dreharbeiten sollen bereits in diesem Jahr beginnen. "Wir drehen diesen Sommer von Ende Juni bis September alles in England", erklärte er. Chris Columbus (65), der bereits Regie bei Kultfilmen wie "Kevin – Allein zu Haus" und "Harry Potter und der Stein der Weisen" führte, übernimmt auch diesmal die Aufgabe des Regisseurs. "Er arbeitet bereits am Drehbuch", bestätigte der Schriftsteller.

Der Regisseur ist bekannt für seine präzise Arbeit hinter der Kamera. Schon zu Harry Potter-Zeiten erwies sich Chris als detailorientiert. Als er damals Tom Felton (36) für die Rolle des Draco auswählte, wusste er, dass der Schauspieler perfekt für die Rolle des kleinen Slytherins geeignet ist. "Ich glaube, ich habe die Rolle bekommen, weil ich so entspannt war und keine Ahnung hatte, wovon die Leute reden. Ich glaube, Chris Columbus, der Regisseur, erkannte dieses leichte Desinteresse und die Arroganz in mir, von der er dachte, dass es für Malfoy funktionieren könnte", erinnerte sich Tom.

