Trotz Selbstkritik: Zendaya schaut sich gerne ihre Filme an

Zendaya (27) hat über die Jahre hinweg eine lange Liste an Schauspielerfahrung gesammelt. Neben ihrer Rolle als Rue in der Erfolgsserie Euphoria spielte sie bereits in Filmen wie Dune oder Spider-Man mit. Jetzt spricht die Schauspielerin mit Entertainment Weekly über ihren neuen Film "Challengers" und verrät, wie es sich für sie anfühlt, wenn sie sich selbst auf der Leinwand sieht: "Es ist mir angeboren, mein schlimmster Kritiker zu sein. Aber aus irgendeinem Grund genieße ich es, mir die Arbeit anzusehen." Sie glaube, es läge daran, dass sie sich in ihrer Figur verliere.

Wenn Zendaya sich in Filmen sieht, löse sie sich von dem, was auf dem Bildschirm sei. "Jetzt darf ich einfach nur zusehen", erklärt die Schauspielerin. Es mache ihr Spaß, eine Figur zu verkörpern, die nicht sie selbst ist. Sie könne diese andere Person genießen. Wenn es hingegen um sie selbst ginge, sähe es anders aus. Der Star mag es nicht, sich bei Interviews oderTalkshow-Auftritten zu sehen. Trotz ihrer jahrelangen Schauspielerfahrung sei Zendaya gespannt, wie "Challengers" beim Publikum ankommen wird. Es sei der bisher größte Film ihrer Karriere und das erste Mal, dass sie einen Film auf diese Weise leitet.

Nicht nur in ihrem Beruf läuft es derzeit gut für Zendaya – auch ihr Liebesleben scheint perfekt. Auf der Premiere von "Challengers" sah man sie vor Kurzem mit ihrem Freund Tom Holland (27), mit dem sie seit 2021 zusammen ist. Beide haben sich 2016 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt. Selbst nach drei Jahren Beziehung sah das Paar noch frisch verliebt aus.

Zendaya, 2024

Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Event in London, Dezember 2021

