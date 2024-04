Das ist das Gemma Collins ungewöhnliches Schlafarrangement

Gemma Collins (43) schwebt auf Wolke sieben. Die Reality-TV-Bekanntheit erhielt im Februar einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund Rami Hawash. Seit der Verlobung lebe die Blondine jetzt in so "einer Blase", dass sie es nicht ertrage, ohne Rami in ihrem gemeinsamen Bett zu schlafen, wenn er nicht zu Hause sei. Für dieses Problem habe sie aber schon eine Lösung gefunden, wie sie gegenüber Mirror verrät: "Ich habe mein eigenes privates Schlafzimmer und es ist einfach fabelhaft. Wenn wir mal eine Nacht getrennt sind, schlafe ich nie in unserem gemeinsamen Bett, sondern in meinem rosa Zimmer."

Rosa Zimmer beschreibt es wohl genau richtig: Ihr separates Schlafzimmer sei komplett in dieser auffälligen Farbe gestaltet. Zudem habe sie dort einen lebensgroßen Plüschgorilla aus Samt als Dekoaccessoires. Von der Farbwahl des privaten Schlafgemaches der Britin sollte wohl niemand überrascht sein. Auf Social Media zeigt sich die Celebrity Big Brother-Teilnehmerin regelmäßig in grellen Outfits – im pinken Hosenanzug, in einer pinken Lederjacke oder im rosafarbenen Dior Badeanzug. Gemma liebt es wohl auffällig und extravagant. Deshalb scheint es auch nicht überraschend, dass die The Only Way is Essex-Bekanntheit plant, nicht nur einmal, sondern ganze dreimal mit ihrem Rami vor den Traualtar zu treten. Das sei die Gelegenheit, sowohl verschiedene Kleider zu tragen als auch an unterschiedlichen Orten zu feiern. "Die erste wird an einem wunderschönen Ort in Großbritannien stattfinden, die zweite vielleicht im Ausland, und die dritte wird die offizielle Feier für unsere engsten Freunde und Familie sein", verriet sie im Interview mit Mirror. Alle guten Dinge sind drei, das denken sich anscheinend auch die beiden Turteltauben: Zufällig ist auch die aktuelle Verlobung bereits die dritte, die das On-Off-Pärchen gemeinsam eingeht.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im April 2022

Wie findet ihr es, dass Gemma in einem separaten Schlafzimmer schläft, wenn ihr Verlobter nicht zu Hause ist?



