Norbert Rier (59) gibt endlich ein positives Gesundheits-Update! Im September 2017 versetzte der Sänger der Kastelruther Spatzen seine Fans in große Sorge: Der Volksmusiker hatte sich damals einer Herz-OP unterziehen und deswegen alle geplanten Konzerte absagen müssen. Rund zwei Jahre nach dem Eingriff erklärt Norbert jetzt: Dass es ihm heute wieder besser gehe, habe er vor allem seiner Frau Isabella zu verdanken.

"Sie hat auch nach meiner OP sehr gut auf mich aufgepasst und geschaut, dass ich mich schone. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar", erzählt der 59-Jährige im Gespräch mit der Musikzeitschrift Meine Melodie. Die Ereignisse hätten aber auch Spuren in ihm hinterlassen. Ihm sei vor allem bewusst geworden, wie schnell alles vorbei sein könne. "Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so hilflos sein kann, wie ich mich in der Zeit gefühlt habe", resümiert Norbert.

Weil seine Frau stets darauf achte, dass er nicht alle guten Vorsätze über den Haufen wirft, blickt er zuversichtlich in die Zukunft: "Ich fühle mich rundum wohl, mir geht es gut – was will ich mehr." Die Ursache für die gesundheitlichen Probleme des Schlager-Stars sei eine verkalkte Herzklappe gewesen.

Getty Images Die Kastelruther Spatzen

Getty Images Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier

Getty Images Die Kastelruther Spatzen beim Echo 2007

