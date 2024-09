Sohn von Volksmusiker Norbert Rier hat Autounfall überlebt

Norbert Riers (64) Sohn Alexander hatte Glück im Unglück. Der Nachwuchs des Sängers der Kastelruther Spatzen hatte einen schweren Autounfall in Südtirol, ist dabei aber glücklicherweise mit dem Leben davongekommen. "Was genau passiert ist, weiß man nicht. Vielleicht war es eine Art Sekundenschlaf, ein Moment der Unachtsamkeit. Jedenfalls hat er sich auf der Straße in seinem Auto überschlagen", berichtet Norbert im Gespräch mit Bild.

Der 39-Jährige liege derzeit im Krankenhaus und habe sich eine Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung an der Schulter zugezogen – Alexanders Auto sei jedoch ein Totalschaden. Wie sein Vater betont, hätte dies aber auch ganz anders ausgehen können. "Alexander hatte einen sehr aufmerksamen Schutzengel", erklärt Norbert und fügt hinzu: "Das wird schon wieder werden, aber er wird sicher noch lange daran denken und hat hoffentlich auch etwas daraus gelernt."

Der 64-Jährige führt weiter aus, sein Sohn müsse sich nun eine Weile schonen und könne vorerst nicht arbeiten. Damit kennt sich Norbert ein wenig aus: Der Volksmusiker hatte 2017 seine Fans in Sorge versetzt, als er sich einer Operation am Herzen unterziehen musste. Daraufhin musste er der Bühne erst einmal fernbleiben – doch seine Frau Isabella pflegte ihn wieder gesund. "Sie hat auch nach meiner OP sehr gut auf mich aufgepasst und geschaut, dass ich mich schone", erzählte er zwei Jahre nach dem Eingriff gegenüber Meine Melodie.

Getty Images Alexander Rier im September 2013

Getty Images Norbert Rier bei "Das Herbstfest der Abenteuer" im Oktober 2011 in Chemnitz

