Erst gestern erreichte die Fans die traurige Nachricht über Billie Zöcklers Tod! Die "Im Himmel ist die Hölle los"-Darstellerin soll seit Jahren an einer schweren Lungenkrankheit gelitten haben und sei im Alter von 70 Jahren in ihrer Wohnung in München gestorben. Kurz vor ihrem Tod hatte die Schauspielerin sich aber noch mit einem rührenden Clip an den Cast ihres aktuellsten Projektes gewandt.

"Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wünsche euch einen rauschenden Erfolg, ein rauschendes Fest und einen ebenso rauschenden Kater hinterher. Tschüüüs“, meldete sie sich kurz vor der Weltpremiere der Horror-Komödie "Goblin 2" in einem Video an ihre Film-Kollegen. Wie Bild berichtet, soll sich die Verstorbene zwar gewünscht haben, den fertigen Streifen sehen zu können – die schrecklichen Hustenanfälle und das Sauerstoffgerät hätten es ihr aber unmöglich gemacht, auf dem roten Teppich des Events zu erscheinen.

Während der Tod für ihre Bewunderer ziemlich überraschend gekommen war, hatte ihre Familie sich offenbar schon auf das Schlimmste eingestellt. "Billie war sehr krank. Sie litt an COPD. Diese Krankheit ist großer Mist", erklärte ihr jüngerer Bruder Stefan im Gespräch mit der Zeitung. Mittlerweile wird nach deren Informationen sogar vermutet, dass Billie sich letztlich selbst von ihren Qualen befreit habe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Gulotta,Francesco/ ActionPress "Im Himmel ist die Hölle los"-Darstellerin Billie Zöckler

Gulotta,Francesco/ ActionPress Schauspielerin Billie Zöckler

Wallocha,Stephan/ ActionPress Jochen Busse und Billie Zöckler in "Der Pantoffel-Panther"



