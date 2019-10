Endlich ist Billie Zöcklers Todesursache bekannt. Dank ihrer Rollen in Filmen wie "Im Himmel ist die Hölle los" oder "Wicki und die starken Männer" gehörte Billie zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Noch vor wenigen Monaten stand die Münchnerin vor der Kamera – am Montag wurde bekannt, dass Billie im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Nun ist klar, woran sie starb.

So überraschend wie für viele Fans war Billies Tod für ihre Angehörigen nicht. Ihr jüngerer Bruder Stefan Zöckler verriet nun gegenüber Bild: "Billie war sehr krank. Sie litt an COPD. Diese Krankheit ist großer Mist." Bei COPD handele es sich um eine chronische Erkrankung der Lunge, die zu dauerhaft entzündeten und verengten Atemwegen führt. Am Ende habe Billie ohne Cortison keine Luft mehr bekommen, hieß es weiter.

Trotz ihrer schweren Erkrankung sei für den TV-Star bis zuletzt aber ein Pflegeheim nicht infrage gekommen. "Dafür war sie zu stolz und auch zu selbstbestimmt. Mir gegenüber äußerte sie klipp und klar: Wenn sie es nicht mehr aushalten kann, wolle sie einfach verschwinden", offenbarte ihr Bruder in dem Interview.

Actionpress/ Gulotta,Francesco Billie Zöckler, Schauspielerin

Actionpress/ Gulotta,Francesco Jochen Busse und Billie Zöckler bei der Foto-Probe zu "Der Pantoffel-Panther"

Actionpress/ Gulotta,Francesco Billie Zöckler bei der "Verliebt, Verlobt, Verschwunden"-Premiere



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de