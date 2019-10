TobyMac trauert um seinen Sohn! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Toby McKeehan heißt, wurde durch seine christliche Musik bekannt. Er ist einer der drei Gründer der Band dc Talk und ist auch als Solokünstler megaerfolgreich. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein achtes Album, das er seinem Sohn Truett widmete. Jetzt wurde sein ältestes Kind plötzlich mit 21 Jahren aus dem Leben gerissen!

Wie unter anderem CNN berichtet, wurde der Promi-Spross am Mittwoch leblos in seinem Zuhause in der Nähe von Nashville gefunden. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Der 21-Jährige war eines von insgesamt fünf Kindern und hatte genau wie Toby leidenschaftlich gerne Musik gemacht. Auch mit seinem Vater hatte er für einige Lieder zusammengearbeitet.

Der 55-Jährige erinnert auf Instagram in einem langen Post an Truett: "Sein Lächeln, sein Lachen, die Unterstützung, die er mit und ohne Worte anbot. Er hatte eine ungezähmte, große Persönlichkeit und Träume, die er sich erfüllen wollte." Er sei ein umwerfender Sohn, Bruder, Freund und Musiker gewesen.

Getty Images Rapper TobyMac

Instagram / tobymac Truett Foster McKeehan, Musiker

Getty Images TobyMac 2018 in Nashville



