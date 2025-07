Diogo Jotas Witwe in Trauer: So begann ihre Liebesgeschichte

Die Fußballwelt steht unter Schock: Diogo Jota (✝28), Stürmer des FC Liverpool, ist am 3. Juli 2025 bei einem tragischen Autounfall auf der A52 in Nordspanien ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war zusammen mit seinem Bruder André Silva unterwegs, der ebenfalls bei dem Unfall starb. Besonders herzergreifend: Erst elf Tage zuvor hatte Diogo seine langjährige Partnerin Rute Cardoso geheiratet. Das Paar hinterlässt drei gemeinsame Kinder im Alter von vier und zwei Jahren sowie ein neun Monate altes Baby.

Rute und Diogo teilten eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die schon zu Schulzeiten begann, als die beiden sich 2012 kennen- und liebenlernten. In sozialen Medien ließ Rute in der Vergangenheit keinen Zweifel daran, wie sehr sie ihren Mann bewunderte. "Wir sind zusammen aufgewachsen und werden auch zusammen alt werden", schrieb sie einmal auf Instagram – eine Hoffnung, die leider nicht in Erfüllung ging. Die Anteilnahme aus aller Welt ist überwältigend: Fans, Mitspieler und Vereine bekunden ihr Mitgefühl, besonders für Rute und die drei Kinder. Unter Diogos letztem Instagram-Post, einem Hochzeitsvideo, finden sich zahllose Beileidsbekundungen.

Diogo begann seine Fußballkarriere einst in der Nähe seiner Geburtsstadt Porto, ehe ihm der Durchbruch bei Atlético Madrid gelang, der ihn später zum FC Liverpool führte. Mit seiner Frau Rute bildete er stets ein Team, unabhängig von Umzügen oder anderen Herausforderungen durch seine Karriere. Sie bezeichnete sich einst liebevoll als seine "größte Unterstützerin". Der Verlust ist für Rute kaum in Worte zu fassen. Auf ihrer letzten gemeinsamen Reise, nur Tage nach der Hochzeit, ahnte niemand, dass sie ihren Mann so plötzlich verlieren würde. Möge der Hymnentitel des FC Liverpool, "You'll Never Walk Alone", Rute in dieser schweren Zeit trösten.

Anzeige Anzeige

Instagram / rutecfcardoso14 Fußballstar Diogo Jota, Rute und die zwei gemeinsamen Kinder

Anzeige Anzeige

Instagram / rutecfcardoso14 Rute und Diogo Jota im Dezember 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler