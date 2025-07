Zuckerhaltige Getränke: Samira Yavuz hat wieder zugenommen

Samira Yavuz (31) hat in einer Instagram-Story offen zugegeben, dass sie in letzter Zeit wieder ein paar Kilos zugelegt hat. Nachdem die Influencerin nach ihrer Trennung von Serkan Yavuz (32) im Februar einige Pfunde verloren hatte, seien nun ein bis zwei Kilo zurückgekommen. Die Ursache sieht sie vor allem in ihrem Konsum süßer Getränke. "Geht so schnell bei mir mit Getränken", erklärte sie ihren Fans und fügte hinzu, dass sie in Zukunft wieder vorsichtiger mit Zucker umgehen wolle.

Die zweifache Mutter berichtete weiter, dass sie sich im Sommer mit Eiskaffee, Milchshakes und Eis etwas habe gehen lassen. Solche Kalorienbomben haben ihrer Meinung nach eine genauso große Wirkung wie Weihnachtsplätzchen im Winter. Um gegen die zusätzlichen Kilos vorzugehen, plant Samira jetzt, ihren Konsum von zuckerhaltigen Getränken zu reduzieren. Sie kündigte in ihrer Story an, sich stattdessen einen "MetaFlow Shake" [Abnehm-Shake] zu machen.

Samira ist bekannt dafür, ehrlich mit ihrem Körperbild umzugehen. Erst kürzlich hatte sie im Bikini stolz ihren sogenannten "Mamabauch" gezeigt und dabei betont, dass sie sich nicht mehr verstecken möchte. Nach zwei Schwangerschaften steht für die Reality-TV-Bekanntheit vor allem Selbstakzeptanz im Vordergrund. Die Spuren dieser prägenden Zeit sieht sie als Teil ihres Lebens, gleichzeitig stellt sie jedoch klar, dass sie auch offen für eine Straffung der Bauchdecke sei, sollte sie das Bedürfnis danach empfinden.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im April 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im November 2021

