Nach Tod seines Sohnes: So sehr leidet TobyMac noch heute!

Für TobyMac ist nichts mehr, wie es einmal war. Seit dem Jahr 2019 hat sich das Leben des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Toby McKeehan heißt, für immer verändert. Der Grund: Truett Foster McKeehan, der Sohn des Musikers, wurde tot in seinem Zuhause in der Nähe von Nashville aufgefunden – und starb mit nur 21 Jahren an einer Überdosis. Für den Mitgründer der Band DC Talk war das ein furchtbarer Schock, den er bis heute noch nicht verkraftet hat. Wie Toby nun verriet, steht das Leben des christlichen Songwriters seither kopf!

In einem Interview mit People gab Toby einen ehrlichen Einblick dazu, wie sehr sich sein Leben seit dem Tod seines Sohnes verändert hat. "Ich werde für immer ein anderer Mensch sein. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich mit meinen fünf Kindern und meiner Braut ein perfektes Leben hätte. Und jetzt läuft alles nur noch drunter und drüber. Es läuft einfach chaotisch", verriet er gegenüber dem Magazin.

Wie ein Sprecher von Toby kurz nach Bekanntgabe der Todesursache gegenüber People berichtete, sei Truett damals an einem Mix verschiedener Schmerz- und Aufputschmittel gestorben. Diese Kombination habe schließlich einen Herzstillstand bei dem 21-Jährigen ausgelöst.

Anzeige

Getty Images TobyMac singt im April 2022

Anzeige

Instagram / tobymac Truett Foster McKeehan, Sohn von TobyMac

Anzeige

Instagram / tobymac TobyMac und sein Sohn Truett als Kind

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de