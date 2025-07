Baby Palma: Mark Wright schwärmt von Namensbedeutung

Mark Wright (38) und Michelle Keegan (38) sind aktuell in aller Munde, nachdem sie im März ihr erstes gemeinsames Kind willkommen hießen. Ihre kleine Tochter trägt den außergewöhnlichen Namen Palma, was die Fans neugierig machte. Nun ließ Mark Mirror zufolge während einer Unterhaltung mit seinem Heart FM-Kollegen Olly Murs (41) tiefere Einblicke in die Namensgebung zu. "In den USA nennen viele ihre Kinder Palmer. Uns gefiel der Klang, und Palma ist unser Lieblingsort", erklärte Mark mit Bezug auf die spanische Stadt, die für das Paar eine besondere Bedeutung hat.

Die humorvolle Plauderei der zwei Promis brachte auch unerwartete Momente mit sich. Olly, der mit Ehefrau Amelia bald ebenfalls erneut Nachwuchs erwartet, witzelte, ob Palma vielleicht dort gezeugt wurde. Mark brachte das Gespräch schnell zurück auf das Thema Vornamen. Scherzhaft riet er Olly, sein Kind doch nach etwas zu benennen, das er liebt – wie Erdnussbutter. Olly blieb in Bezug auf Details zu seinem zweiten Kind jedoch zurückhaltend, machte aber deutlich, dass die Vorfreude und Nervosität im Hause Murs steigen würden.

Mark und Michelle (53) genießen seit der Geburt ihrer Tochter ihr neues Leben als Familie in vollen Zügen. Die Schauspielerin hatte kürzlich in einem emotionalen Social-Media-Beitrag über das überwältigende Glück gesprochen, das die kleine Palma in ihr Leben gebracht hat. Die Namenswahl zeigt die starke Liebe der beiden zu Mallorca, wo sie vermutlich viele besondere Momente als Paar verbracht haben. Mit Palma Elizabeth in ihrem Leben scheinen sie einen neuen Abschnitt einzuleiten, der sie definitiv enger zusammenschweißen wird.

Getty Images Jess und Mark Wright, 2019

Instagram / ollymurs Olly Murs und Mark Wright, Juni 2024 in Gelsenkirchen

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2023