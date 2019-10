TobyMac erinnert sich an die letzten Momente mit seinem Sohn! Der US-Rapper musste am Mittwoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein ältestes Kind Truett wurde im Alter von 21 Jahren tot in seinem Zuhause in der Nähe von Nashville aufgefunden. Die genauen Todesumstände sind bisher nicht bekannt. TobyMac trauert öffentlich im Netz und erinnert sich zugleich an die letzten Zeilen zurück, die er und sein Sohn miteinander austauschten!

Auf Instragam veröffentlicht der 55-Jährige einen Screenshot ihrer letzten Kommunikation. Darin hatte Toby seinem Sohn, der in seine musikalischen Fußstapfen treten wollte, nach dessem ersten Auftritt geschrieben: "Ich wollte dir sagen, wie stolz ich auf dich bin. Deine Show war super und ich denke, du hast das gewisse Etwas", hatte er seinem Nachwuchs geschrieben. Truetts Antwort war genauso liebevoll formuliert: "Vielen Dank, du hast immer an mich geglaubt, ich fühle mich wie ein Superheld."

Musikkollege Tauren Wells trauert mit Toby und drückt sein Beileid unter dem Beitrag aus: "Ich habe heute geweint. Es ist unvorstellbar. Wir lieben dich und deine Familie." Und auch One Republic-Frontmann Ryan Tedder (40) kann es kaum glauben. "Ich habe keine Worte. Ich fand es schön, ihn bei der Show in Texas zu treffen – klug und talentiert", erinnert er sich zurück.

Getty Images TobyMac 2015

Instagram / tobymac TobyMac und sein Sohn Truett 2017

Getty Images Ryan Tedder, Musiker

