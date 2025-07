So wurde Anita Latifi zum Opfer eines Internetbetrügers

Anita Latifi (29), bekannt von DSDS und Kampf der Realitystars, fand sich vor wenigen Tagen hochschwanger auf der Anklagebank des Amtsgerichts Wuppertal ein, nur um wenig später selbst als Opfer anerkannt zu werden. Der ursprüngliche Vorwurf gegen die Blondine: gemeinschaftlicher Computerbetrug. Zusammen mit ihrem Ehemann Fabrice N. sollte sie eine Luxusreise nach Kreta erschlichen haben – bezahlt mit den gestohlenen Kontodaten eines ahnungslosen Mannes aus Krefeld. Während Fans rätselten, ob ihr Realitystar-Image nun endgültig bröckelt, brachte der Prozesstag eine überraschende Wende, wie Bild berichtete: Die Staatsanwältin selbst forderte am Ende den Freispruch. Und das mit gutem Grund – denn Anita war in Wahrheit nicht Täterin, sondern selbst Opfer: Der eigentliche Betrüger sei ein Reisevermittler, mit dem sogar Fabrices Zwillingsbruder in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht habe.

Der Albtraum begann für Anita und ihren Mann mit einem verlockenden Angebot auf Snapchat. Dort stießen sie auf den vermeintlich vertrauenswürdigen Vermittler, der ihr favorisiertes Reisepaket rund 800 Euro günstiger anbot als diverse Reiseportale. Schnell ging die Buchung raus, samt Bezahlung. Was folgte, war eine Woche Sommer, Sonne, Strand – alles schien ideal zu laufen. Doch fast zwei Jahre später klingelte der Postbote mit einem Schreiben von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Schock saß tief: Anita und ihr Mann hatten unwissentlich eine Reise mit fremden Bankdaten bezahlt. Der Vermittler, eigentlich als Zeuge zu dem Prozess geladen, erschien nicht vor Gericht und wurde daraufhin mit einer Ordnungsstrafe belegt – ersatzweise Haft.

Anita fiel mit dem Freispruch ein Stein vom Herzen. Die werdende Mutter zeigte sich nach dem Urteil emotional und schilderte ihre psychische Belastung, die durch den Prozess noch verstärkt wurde. Tränen im Gerichtssaal – und später: ein Tanzvideo auf Social Media. Ihre Fans feierten sie für ihre Ehrlichkeit, Stärke und ihren Humor. Die Sängerin nutzt jetzt ihre Plattform, um auf Internetbetrug aufmerksam zu machen – und betont dabei: Sie hat dazugelernt. So werden auch die abschließenden Worte der Richterin bei Anita wohl noch länger nachhallen: "Wenn ein Angebot deutlich günstiger ist, sollte man sich fragen, warum."

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

Instagram / anitalatifi Sängerin Anita Latifi und ihr Partner Fabrice, "Kampf der Realitystars"-Premiere im Jahr 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Reality-TV-Bekanntheit