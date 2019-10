Große Trauer bei Familie LeDoux! Der Counry-Sänger Ned und seine Ehefrau Morgan feierten erst im September den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Haven. Damals teilte der Musiker ein putziges Foto des Kleinkindes vor einer bunten Geburtstagstorte im Netz, das die Herzen seiner Follower höherschlagen ließ. Nun musste ihnen der US-Amerikaner eine traurige Mitteilung machen: Seine geliebte Tochter ist vor wenigen Tagen erstickt.

Auf der Facebook-Seite des "Forever a Cowboy"-Interpreten hieß es in einem offiziellen Statement: "Mit großer Trauer müssen Ned und Morgan Freunde und Fans nun informieren, dass sich ihre zweijährige Tochter Haven am 20. Oktober auf tragische Weise verschluckte und daran verstarb." Die Familie will sich für die Anteilnahme bedanken und bat, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu akzeptieren. Weitere Anfragen, wie beispielsweise von People, blieben bislang unbeantwortet.

Laut Taste of Country habe die Familie alles Mögliche getan, um diesen Ausgang zu verhindern. "Ein Krankenwagen wurde auf das Anwesen der Familie im Nordosten von Kansas gerufen und erschien auch schnellstmöglich, doch die Rettungsversuche der Notärzte waren nicht erfolgreich", zitiert das Web-Portal aus einer weiteren Pressemitteilung.

Instagram / nedledoux Ned LeDoux' Tochter Haven

Instagram / nedledoux Ned LeDoux und seine Tochter Haven

Instagram / nedledoux Ned LeDoux, Country-Star



