Die Lage von Henry Thomas (48) wird immer angespannter! 1982 hatte der Schauspieler seinen großen Durchbruch, als er in Steven Spielbergs (72) Meisterwerk "E.T." als bester Freund des Außerirdischen zu sehen war. Danach ergatterte der Elliot-Darsteller eher kleinere Rollen und machte zuletzt nicht mit seiner schauspielerischen Leistung von sich reden. Vergangene Woche wurde der einstige Kinderstar wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen: Jetzt wurde bekannt, dass Henry auch noch ein paar Substanzen zu sich genommen haben könnte.

Wie TMZ nun berichtet, hätte die Polizei von Tualatin einen nicht unwichtigen Fund im Wagen des 48-Jährigen gemacht. Wie die Behörden mitteilten, hätte sich Cannabis in Henrys Auto befunden. Zwar ist der Konsum von Marihuana im US-Bundesstaat Oregon erlaubt, sollte das TV-Gesicht vor seiner Fahrt etwas davon genommen haben, könnte er natürlich in Schwierigkeiten stecken. Ob THC in seinem Körper nachgewiesen werden konnte, ist nicht bekannt. Vonseiten des Schauspielers gab es hierzu bisher kein Statement.

Sollte Henry wirklich etwas von dem grünen Kraut geraucht haben, würde das auch den Zustand erklären, in dem ihn die Polizisten vorfanden. Er war am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Als sie ihn weckten, habe er stark gerötete Augen, Sabberfäden auf seiner Jacke und Sprachprobleme gehabt. Außerdem soll er nach Alkohol gerochen haben. Bisher plädierte Henry jedoch auf nicht schuldig. Ein Urteil in dem Fall steht noch aus.

SIPA PRESS Henry Thomas als Elliott in "E.T."

Getty Images Henry Thomas im August 2013

Getty Images Polizeifoto von Henry Thomas

