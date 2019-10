Kommt nach dem Ruhm der ganz große Fall? 1982 wurde Henry Thomas durch den Kultfilm "E.T." zu einem gefeierten Star. Mit gerade einmal elf Jahren startete der Schauspieler damals seine Karriere als E.T.s bester Freund Elliot und wurde so weltbekannt. In den vergangenen Jahren ist es allerdings ruhiger um den Leinwanddarsteller geworden, er spielte nur noch kleinere Rollen. Jetzt sorgte Henry mit ganz anderen News für Schlagzeilen – er wurde verhaftet!

Nach einem Bericht von TMZ bestätigte die Polizei von Oregon, dass der einstige Kinderstar festgenommen wurde. Der 48-Jährige soll am Montag unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen haben. Beamte hatten den ehemaligen Kinohelden angeblich sogar in seinem Auto aufwecken müssen. Da er nach Alkohol gerochen habe, nahmen sie den Schauspieler mit auf die Polizeiwache.

In den vergangenen Jahren war Henry immer wieder in diversen Horrorfilmen zu sehen gewesen. So spielte er zuletzt in der Netflix-Produktion "The Haunting of Hill House" und hatte Rollen in Gruselstreifen wie "Ouija: Origin of Evil" oder "Gerald's Game". An seinen großen Erfolg mit "E.T." konnte er aber nicht mehr anknüpfen.

